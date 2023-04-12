Гранати та набої: на Київщині знайшли боєприпаси, які "забули" окупанти, тікаючи з України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прикордонники на Київщині знайшли боєприпаси, які залиши окупанти, тікаючи з України. В тому числі гранату К-51 заборонену Конвенцією про хімзброю та Женевським протоколом, пише УНН з посиланням на МВС України.
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"На Київщині виявили жилет з документами та жетоном військовослужбовця рф, 3 гранати та майже 650 набоїв калібру 7,62 мм. Також серед знахідок — ручна аерозольна граната К-51, яка заборонена Конвенцією про хімзброю та Женевським протоколом", - йдеться в повідомленні МВС України в Telegram.
Доповнення
В грудні 2022 окупанти забороненими боєприпасами тероризували Херсон після того, як його звільнили ЗСУ. 23 грудня, ворог наніс удар по місту застосовуючи фосфорні боєприпаси. Ними ж знищили весною школу в Авдіївці та били по Дніпропетровській області. У вересні застосували заборонені касетні боєприпаси під час обстрілу Галицинівки, Курахового та інших населених пунктах Донеччини.
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