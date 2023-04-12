Гранаты и патроны: в Киевской области нашли боеприпасы, которые "забыли" оккупанты, убегая из Украины

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"На Киевщине обнаружили жилет с документами и жетоном военнослужащего рф, 3 гранаты и почти 650 патронов калибра 7,62 мм. Также среди находок — ручная аэрозольная граната К-51, которая запрещена Конвенцией о химоружии и Женевским протоколом", - говорится в сообщении МВД Украины в Telegram.

Дополнение

В декабре 2022 года оккупанты запрещенными боеприпасами терроризировали Херсон после того, как его освободили ВСУ. 23 декабря, враг нанес удар по городу применяя фосфорные боеприпасы. Ими же уничтожили весной школу в Авдеевке и били по Днепропетровской области. В сентябре применили запрещённые кассетные боеприпасы при обстреле Галициновки, Курахово и других населённых пунктах Донецкой области.

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