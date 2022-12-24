ЦНС: окупанти нанесли удар по Херсону застосовуючи фосфорні боєприпаси

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"Окупанти застосовують заборонені боєприпаси для обстрілу цивільних міст. Російські війська продовжують тероризувати Херсон після того, як його звільнили ЗСУ. Щодня міста обстрілюють з реактивної та ствольної артилерії. Сьогодні ж, 23 грудня, окупанти нанесли удар по місту застосовуючи фосфорні боєприпаси. Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонена Женевською конвенцією про захист жертв війни. Росіяни і надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів атакуючи цивільне населення", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Нагадаємо

Під час бомбардування Попасної в Луганській області російські окупанти використовували фосфорні боєприпаси.