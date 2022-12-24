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ЦНС: оккупанты нанесли удар по Херсону применяя фосфорные боеприпасы

Киев • УНН

 • 532182 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вчера, 23 декабря российские оккупанты нанесли удар по Херсону применяя фосфорные боеприпасы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Цитата

"Оккупанты применяют запрещенные боеприпасы для обстрела гражданских городов. Российские войска продолжают терроризировать Херсон после того, как его освободили ВСУ. Каждый день города обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии. Сегодня же, 23 декабря, оккупанты нанесли удар по городу применяя фосфор. Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны. Россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов атакуя гражданское население", - говорится в сообщении ЦНС.

Напомним 

Во время бомбардировки Попасной в Луганской области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.

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