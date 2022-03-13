У Попасній окупанти застосували фосфорні боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час бомбардування Попасної в Луганській області російські окупанти використовували фосфорні боєприпаси. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.
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"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила. Це те, що фашисти називали "Brennende Zwiebel". Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі", - наголосив Білошицький.
Доповнення
Фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Вони починаються білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Міжнародні угоди забороняють їх застосування, якщо цивільне населення потрапляє під вплив таких боєприпасів.
Нагадаємо
Ситуація на Луганщині: з артилерії окупанти обстріляли Попасну та Комишуваху, у Рубіжному загинула людина.