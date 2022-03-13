В Попасной оккупанты применили фосфорные боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Во время бомбардировки Попасной в Луганской области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.
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"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, уродливая сила. Это то, что фашисты называли "Brennende Zwiebel". Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", - подчеркнул Белошицкий.
Дополнения
Фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Они начинаются белым фосфором или зажигательными веществами на его основе. Международные соглашения запрещают их применение, если гражданское население попадает под влияние таких боеприпасов.
Напомним
Ситуация на Луганщине: из артиллерии оккупанты обстреляли Попасную и Камышеваху, в Рубежном погиб человек.