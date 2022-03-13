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В Попасной оккупанты применили фосфорные боеприпасы

В Попасной оккупанты применили фосфорные боеприпасы

Киев • УНН

 • 204050 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Во время бомбардировки Попасной в Луганской области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

Цитата

"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, уродливая сила. Это то, что фашисты называли "Brennende Zwiebel". Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", - подчеркнул Белошицкий.

Дополнения

Фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Они начинаются белым фосфором или зажигательными веществами на его основе. Международные соглашения запрещают их применение, если гражданское население попадает под влияние таких боеприпасов.

Напомним

Ситуация на Луганщине: из артиллерии оккупанты обстреляли Попасную и Камышеваху, в Рубежном погиб человек.

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