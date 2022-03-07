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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Ситуація на Луганщині: з артилерії окупанти обстріляли Попасну та Комишуваху, у Рубіжному загинула людина

Ситуація на Луганщині: з артилерії окупанти обстріляли Попасну та Комишуваху, у Рубіжному загинула людина

Київ • УНН

 • 135177 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. На Луганщині вночі росіяни з артилерії обстріляли Попасну та Комишуваху – ДСНС рятує постраждалих. А в результаті ворожих обстрілів в Рубіжному загинула одна людина, чотирьох поранено. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у соцмережах, пише УНН.

Цитата

"Вчорашній день не подарував довгоочікуваної тиші. В результаті обстрілів в Рубіжному одна людина загинула, чотири поранено. О 20:50 розпочався артобстріл міста Попасна та села Комишуваха. У Комишувасі горіла квартира (вул. Космічна, 3а)", - написав Гайдай у Facebook.

Деталі

За його словами, у місті Попасна після обстрілу по вулиці Леваневська, 5 сталося обрушення житлового будинку. Було врятовано з-під завалів 2 особи та евакуйованого до найближчого бомбосховища.

Також Гайдай повідомив, що у Попасній після обстрілу по вулиці Лугова, 9б горить будинок, на вулиці Стеклозаводська, 33 пробито газопровід, у районі водоканалу - горять будинки, провулок Деповська - район будинку 5 та 3 палав сарай.

"О 23:30 Попасну знову накрило. Після обстрілу по вулиці Міроновська, 10 на 5-у поверсі 5-поверхового будинку заблоковані люди, з-під завалів врятовано 2 особи та евакуйованого до найближчого бомбосховища. Так само після обстрілу по вул. Клубна, 11 заблокована людина, з-під завалів врятовано 1 особу та евакуйованого до найближчого бомбосховища", - розповів Гайдай.

Щодо стану відновлення інфраструктури: у Сєвєродонецьку без газу залишаються прилеглі селища та 60 багатоповерхівок і приватних будинків міста, без електрики – 13 кварталів нових районів міста та селища. Ремонти тривають, додав Гайдай у Telegram.

Раніше

Раніше повідомлялося, що на Луганщині російські окупанти обстріляли місто Рубіжне, зруйновано залізничне полотно.

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