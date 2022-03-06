Ситуація на Луганщині: окупанти обстріляли Рубіжне, зруйновано залізничне полотно
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На Луганщині російські окупанти обстріляли місто Рубіжне, зруйновано залізничне полотно. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"Обстріляли Рубіжне. Потрапляння в житлові будинки: вул. Слов’янська 21, Маяковского 7, Матросова 16. Горить фура по вул. Заводській 27 р-н АЗС", — написав Гайдай.
Після обстрілу зруйновано дільницю залізно-дорожнього полотна в районі з/д переїзду по вул. Набережна.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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