Ситуация в Луганской области: оккупанты обстреляли Рубежное, разрушено железнодорожное полотно
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Луганской области российские оккупанты обстреляли город Рубежное, разрушено железнодорожное полотно. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует УНН.
Детали
"Обстреляли Рубежное. Попадания в жилые дома: ул. Славянская 21, Маяковского 7, Матросова 16. Горит фура по ул. Заводской 27 р-н АЗС", — написал Гайдай.
После обстрела разрушен участок железно-дорожного полотна в районе ж/д переезда по ул. Набережная.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
В захваченных врагом населенных пунктах Луганской области незаконные вооруженные формирования начали принудительную паспортизацию населения.