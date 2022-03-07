Ситуация в Луганской области: из артиллерии оккупанты обстреляли Попасную и Камышеваху, в Рубежном погиб человек

ukru
15 марта, 19:03 • 76166 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118584 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111932 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106533 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92396 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91649 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80252 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115510 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123732 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126739 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 87309 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 100335 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 50031 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 33946 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 111149 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 115508 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116072 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255030 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284558 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221056 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101943 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123732 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109176 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126587 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128758 просмотра
Актуальное
Ситуация в Луганской области: из артиллерии оккупанты обстреляли Попасную и Камышеваху, в Рубежном погиб человек

Ситуация в Луганской области: из артиллерии оккупанты обстреляли Попасную и Камышеваху, в Рубежном погиб человек

Киев • УНН

 • 135176 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Луганской области ночью россияне из артиллерии обстреляли Попасную и Камышеваху - ГСЧС спасает пострадавших. А в результате вражеских обстрелов в Рубежном погиб один человек, четверо ранены. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в соцсетях, пишет УНН.

Цитата

"Вчерашний день не подарил долгожданной тишины. В результате обстрелов в Рубежном один человек погиб, четыре ранены. В 20:50 начался артобстрел города Попасная и села Камышеваха. В Камышевахе горела квартира (ул. Космическая, 3а)", - написал Гайдай в Facebook.

Детали

По его словам, в городе Попасная после обстрелов по улице Леваневская, 5 произошло обрушение жилого дома. Были спасены из-под завалов 2 человека и эвакуированы в ближайшее бомбоубежище.

Также Гайдай сообщил, что в Попасной после обстрела по улице Луговая, 9б горит дом, на улице Стеклозаводская, 33 пробит газопровод, в районе водоканала - горят дома, переулок Деповский - район дома 5 и 3 пылал сарай.

"В 23:30 Попасную снова накрыло. После обстрела по улице Мироновская, 10 на 5-м этаже 5-этажного дома заблокированы люди, из-под завалов спасены 2 человека и эвакуированы в ближайшее бомбоубежище. Так же после обстрела по ул. Клубной, 11 заблокирован человек, из-под завалов спасен 1 человек и эвакуирован в ближайшее бомбоубежище", - рассказал Гайдай.

Относительно состояния восстановления инфраструктуры: в Северодонецке без газа остаются близлежащие поселки и 60 многоэтажек и частных домов города, без электричества - 13 кварталов новых районов города и поселка. Ремонты продолжаются, добавил Гайдай в Telegram.

Ранее

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты обстреляли город Рубежное, разрушено железнодорожное полотно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы