Ситуация в Луганской области: из артиллерии оккупанты обстреляли Попасную и Камышеваху, в Рубежном погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Луганской области ночью россияне из артиллерии обстреляли Попасную и Камышеваху - ГСЧС спасает пострадавших. А в результате вражеских обстрелов в Рубежном погиб один человек, четверо ранены. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в соцсетях, пишет УНН.
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"Вчерашний день не подарил долгожданной тишины. В результате обстрелов в Рубежном один человек погиб, четыре ранены. В 20:50 начался артобстрел города Попасная и села Камышеваха. В Камышевахе горела квартира (ул. Космическая, 3а)", - написал Гайдай в Facebook.
Детали
По его словам, в городе Попасная после обстрелов по улице Леваневская, 5 произошло обрушение жилого дома. Были спасены из-под завалов 2 человека и эвакуированы в ближайшее бомбоубежище.
Также Гайдай сообщил, что в Попасной после обстрела по улице Луговая, 9б горит дом, на улице Стеклозаводская, 33 пробит газопровод, в районе водоканала - горят дома, переулок Деповский - район дома 5 и 3 пылал сарай.
"В 23:30 Попасную снова накрыло. После обстрела по улице Мироновская, 10 на 5-м этаже 5-этажного дома заблокированы люди, из-под завалов спасены 2 человека и эвакуированы в ближайшее бомбоубежище. Так же после обстрела по ул. Клубной, 11 заблокирован человек, из-под завалов спасен 1 человек и эвакуирован в ближайшее бомбоубежище", - рассказал Гайдай.
Относительно состояния восстановления инфраструктуры: в Северодонецке без газа остаются близлежащие поселки и 60 многоэтажек и частных домов города, без электричества - 13 кварталов новых районов города и поселка. Ремонты продолжаются, добавил Гайдай в Telegram.
Ранее
Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты обстреляли город Рубежное, разрушено железнодорожное полотно.