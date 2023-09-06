Сумщина та Харківщина: російські міни вбили трьох українців

Деталі

У Сумській області, поблизу міста Ворожба, легковий автомобіль з'їхав у кювет та підірвався на боєприпасі. Внаслідок чого водій, 1965 р.н., отримав травми і доправлений до лікарні.

На Харківщині, у лісовому масиві на території Ізюмського району, рухаючись ґрунтовою лісовою дорогою, вантажний автомобіль натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Травмувалося двоє чоловіків, які перебували у автівці. Їх доставлено до лікарні.

"Мінна небезпека на деокупованих територіях нині вкрай висока. Тож закликаємо бути обережними, рухатися лише перевіреними шляхами та не ігнорувати попереджувальні знаки. Якщо виявили підозрілий предмет – негайно повідомте за номером 101 або 102", - закликали у ДСНС.

Доповнення

Загалом, за офіційною статистикою, підрозділами ДСНС на Сумщині вже обстежено 3411.27 гектарів. Знешкоджено 8 598 вибухонебезпечних предметів.

На Харківщині обстежено 3554.54 гектари, знищено 76 849 вибухонебезпечних предметів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мешканець Бучі у себе в гаражі знайшов залишену окупантами розтяжку