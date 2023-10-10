Жителі Київщини знайшли у печі запали для снарядів

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Небезпечну знахідку люди виявили, коли вирішили відремонтувати піч. Громадяни відразу викликали ДСНС та поліцію.

"У печі знаходилось 6 запалів до снарядів. У часи окупації громади, у цьому будинку жили російські загарбники", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

До поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканця Гостомелю, що на своїй земельній ділянці чоловік знайшов гранату. Відповідно до попередніх даних, граната РГД—5 знаходилась там із періоду ворожої окупації. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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