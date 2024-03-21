Жилищные сертификаты на восстановление жилья уже получили 4,5 тысячи украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  73145 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  126223 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  125585 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  140479 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  144845 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133349 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128302 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125509 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  270431 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143041 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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18 марта 2024, 18:47  •  270431 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  246187 просмотра

Жилищные сертификаты на восстановление жилья уже получили 4,5 тысячи украинцев

Около 4,5 тысяч украинцев получили жилищные сертификаты на сумму почти 8 миллиардов гривен для приобретения нового жилья взамен разрушенного.

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Жилищные сертификаты на восстановление жилья уже получили 4,5 тысячи украинцев

Концепция помощи Украине обсуждается: спикер Конгресса США о механизме финансирования Украины

В Конгрессе США обсуждаются различные механизмы предоставления дополнительной помощи Украине, включая использование арестованных активов российских олигархов, предоставление оружия и гуманитарной помощи отдельно или в пакете, а также возможность предоставления кредитов, хотя детали все еще обсуждаются.

Война •   •  10144 просмотра
Концепция помощи Украине обсуждается: спикер Конгресса США о механизме финансирования Украины

В ГОТ знают, кто стоит за "грязной" информационной кампанией против них. Ждут выводы правоохранителей

В ГОТ знают, кто стоит за "грязной" информационной кампанией против них.

политика •   •  10426 просмотра
В ГОТ знают, кто стоит за "грязной" информационной кампанией против них. Ждут выводы правоохранителей

39 ветеранов получат 19 млн грн на развитие собственного бизнеса

39 ветеранов получат 19 миллионов гривен грантов на развитие собственного бизнеса после четвертой волны заявок в 2024 году.

Общество •   •  11892 просмотра
39 ветеранов получат 19 млн грн на развитие собственного бизнеса

Запретить анонимные каналы: в Раде готовят законопроект о регулировании Telegram

В Верховной Раде готовят законопроект о регулировании социальной сети Telegram в Украине путем введения мер, подобных тем, что применяются к таким платформам, как YouTube, включая раскрытие структуры собственности, ограничение запрещенного контента и ограничение использования государственными учреждениями, если владельцы непрозрачны.

Война •   •  11503 просмотра
Запретить анонимные каналы: в Раде готовят законопроект о регулировании Telegram

Британская разведка: наступление россиян под Авдеевкой замедлилось

российское наступление под Авдеевкой замедлилось в течение последних недель, вероятно, из-за значительных потерь рф.

Война •   •  9912 просмотра
Британская разведка: наступление россиян под Авдеевкой замедлилось

Парламент усилил социальную защиту военнослужащих и полицейских

Верховная Рада приняла закон, который усиливает социальную защиту военнослужащих и полицейских, в частности, позволяет до 12 месяцев лечиться без прохождения лично каждые 4 месяца ВВК и предоставляет 15 млн грн выплат семьям погибших защитников.

Общество •   •  10883 просмотра
Парламент усилил социальную защиту военнослужащих и полицейских

Мужчина получил ранения из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона в Бериславе - ОВА

46-летний мужчина получил ранения в Бериславе после того, как российские войска ударили по району с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, в результате чего он получил травмы ног, спины и головы, требующие госпитализации.

Война •   •  11153 просмотра
Мужчина получил ранения из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона в Бериславе - ОВА

Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины

Австралия присоединяется к Великобритании и Латвии в предоставлении беспилотников в рамках "коалиции дронов" в поддержку военных усилий Украины.

Война •   •  14490 просмотра
Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины

Сейчас нет потребности в мобилизации 500 тыс. украинцев - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мобилизации 500 000 украинцев в ряды вооруженных сил в настоящее время нет потребности.

Война •   •  13936 просмотра
Сейчас нет потребности в мобилизации 500 тыс. украинцев - Шмыгаль