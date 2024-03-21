Жилищные сертификаты на восстановление жилья уже получили 4,5 тысячи украинцев

4,5 тысячи украинцев получили жилищные сертификаты для приобретения нового жилья в замену уничтоженного. Об этом со ссылкой на данные Министерства восстановления Украины сообщает УНН

Детали

Около 4,5 тысяч украинцев получили жилищные сертификаты для покупки нового жилья вместо разрушенного. Общая сумма государственной компенсации составила почти 8 млрд гривен. Треть владельцев жилищных сертификатов уже осуществила покупку новых домов на сумму более 3 млрд гривен.

Государственная программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье продолжает работать и с теми, чье жилье подлежит ремонту. На текущие и капитальные восстановительные мероприятия уже потрачено более четырех миллиардов гривен. С помощью этих средств уже начато восстановление жилья для 45 тысяч украинских семей, а общее количество заявлений на получение компенсации приближается к восьмидесяти тысячам.

Наибольшее количество заявлений на получение компенсации подано из областей: Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской.

Напомним

По программе еОселя, украинцы взяли более 1800 кредитов на квартиры и 21 кредит на частный дом. Общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 3 миллиарда гривен.

Более 1300 жилищных сертификатов обменяно на новое жилье по программе "еВідновлення"