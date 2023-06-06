Жертв среди населения из-за подрыва Каховской ГЭС пока нет - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Жертв среди населения из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС на данный момент нет. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания госкомиссии ТЭБ и ЧС, передает УНН.
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"Провели заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС. Заслушал оперативную информацию от ОВА, «Укргидроэнерго» и министерств. Сейчас жертв среди населения из-за высокой воды нет", - сообщил Шмыгаль.
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6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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