Жертв серед населення через підрив Каховської ГЕС наразі немає - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Жертв серед населення через ворожий підрив Каховської ГЕС наразі немає. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання держкомісії ТЕБ і НС, передає УНН.
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"Провели засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС. Заслухав оперативну інформацію від ОВА, «Укргідроенерго» та міністерств. Наразі жертв серед населення через високу воду немає", - повідомив Шмигаль.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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