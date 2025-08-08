Женщине провели подтяжку груди, распространив злокачественные новообразования, хирург получил подозрение - прокуратура

В Киеве в частной клинике женщине провели подтяжку груди без осмотра онколога, распространив злокачественные новообразования в молочных железах, пластическому хирургу сообщено о подозрении, сообщили в пятницу в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении 30-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Киева, который провел операцию на молочных железах пациентке с онкологией", - говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы как ненадлежащее исполнение врачом профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Суть дела

По данным прокуратуры, киевлянка в сентябре 2024 года обратилась в частную клинику для подтяжки груди. Уже через два дня ей назначили операцию.

"Установлено, что во время подготовки к хирургическому вмешательству во время УЗИ у пациентки обнаружили опухоли, однако их должным образом не исследовали. В частности, женщину не осмотрел хирург-онколог, ей не провели маммографию и КТ", - сообщили в прокуратуре.

В то же время, отмечают в прокуратуре, наличие фиброзно-кистозного заболевания молочных желез и онкологического заболевания является одним из противопоказаний для операций по коррекции молочных желез, поскольку вмешательство в опухолевую ткань приводит к распространению злокачественных новообразований.

"Действия пластического хирурга повлекли тяжкие последствия для пациентки в виде распространения злокачественного новообразования молочной железы с образованием новых очагов болезни", - сообщили в прокуратуре.

Прокуроры, как отмечается, будут обращаться в суд с ходатайством об отстранении врача от должности.

Мужчина умер в частной клинике Киева после инъекции антипсихотика, врач получил подозрение - прокуратура