Жінці провели підтяжку грудей, розповсюдивши злоякісні новоутворення, хірург отримав підозру - прокуратура

07:40 • 4024 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 19937 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 28730 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 24577 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80602 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 61639 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 120993 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114879 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 97099 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 147139 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 16812 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 20684 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto02:56 • 11213 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 11317 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 6876 перегляди
Публікації
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 2774 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 19939 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 28731 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80603 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 87421 перегляди
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 126919 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 143866 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 151979 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 142544 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 152543 перегляди
Жінці провели підтяжку грудей, розповсюдивши злоякісні новоутворення, хірург отримав підозру - прокуратура

Київ • УНН

 • 1952 перегляди

У приватній клініці Києва пластичному хірургу повідомили про підозру. Він провів операцію з підтяжки грудей пацієнтці, незважаючи на виявлені пухлини та без належного обстеження онкологом.

Жінці провели підтяжку грудей, розповсюдивши злоякісні новоутворення, хірург отримав підозру - прокуратура

У Києві у приватній клініці жінці провели підтяжку грудей без огляду онколога, розповсюдивши злоякісні новоутворення у молочних залозах, пластичному хірургу повідомлено про підозру, повідомили у п'ятницю у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозру 30-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Києва, який провів операцію на молочних залозах пацієнтці з онкологією", - ідеться у повідомленні.

Його дії кваліфіковано як неналежне виконання лікарем професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 КК України).

Суть справи

За даними прокуратури, киянка у вересні 2024 року звернулася до приватної клініки для підтяжки грудей. Уже за два дні їй призначили операцію.

"Встановлено, що під час підготовки до хірургічного втручання під час УЗД у пацієнтки виявили пухлини, однак їх належним чином не досліджували. Зокрема жінку не оглянув хірург-онколог, їй не провели мамографію та КТ", - повідомили у прокуратурі.

Водночас, зазначають у прокуратурі, наявність фіброзно-кістозного захворювання молочних залоз та онкологічного захворювання є одним з протипоказів для операцій з корекції молочних залоз, оскільки втручання у пухлинну тканину призводять до розповсюдження злоякісних новоутворень.

"Дії пластичного хірурга спричинили тяжкі наслідки для пацієнтки у вигляді розповсюдження злоякісного новоутворення молочної залози з утворенням нових вогнищ хвороби", - повідомили у прокуратурі.

Прокурори, як зазначається, звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення лікаря від посади.

Чоловік помер у приватній клініці Києва після ін'єкції антипсихотика, лікар отримав підозру - прокуратура17.07.25, 15:25 • 6196 переглядiв

Юлія Шрамко

