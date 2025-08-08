Жінці провели підтяжку грудей, розповсюдивши злоякісні новоутворення, хірург отримав підозру - прокуратура
Київ • УНН
У приватній клініці Києва пластичному хірургу повідомили про підозру. Він провів операцію з підтяжки грудей пацієнтці, незважаючи на виявлені пухлини та без належного обстеження онкологом.
У Києві у приватній клініці жінці провели підтяжку грудей без огляду онколога, розповсюдивши злоякісні новоутворення у молочних залозах, пластичному хірургу повідомлено про підозру, повідомили у п'ятницю у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
Деталі
"Повідомлено про підозру 30-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Києва, який провів операцію на молочних залозах пацієнтці з онкологією", - ідеться у повідомленні.
Його дії кваліфіковано як неналежне виконання лікарем професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 КК України).
Суть справи
За даними прокуратури, киянка у вересні 2024 року звернулася до приватної клініки для підтяжки грудей. Уже за два дні їй призначили операцію.
"Встановлено, що під час підготовки до хірургічного втручання під час УЗД у пацієнтки виявили пухлини, однак їх належним чином не досліджували. Зокрема жінку не оглянув хірург-онколог, їй не провели мамографію та КТ", - повідомили у прокуратурі.
Водночас, зазначають у прокуратурі, наявність фіброзно-кістозного захворювання молочних залоз та онкологічного захворювання є одним з протипоказів для операцій з корекції молочних залоз, оскільки втручання у пухлинну тканину призводять до розповсюдження злоякісних новоутворень.
"Дії пластичного хірурга спричинили тяжкі наслідки для пацієнтки у вигляді розповсюдження злоякісного новоутворення молочної залози з утворенням нових вогнищ хвороби", - повідомили у прокуратурі.
Прокурори, як зазначається, звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення лікаря від посади.
