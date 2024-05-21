Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства

Отныне женщинам-медикам и фармацевтам нужно иметь военный билет для официального трудоустройства. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 16 мая 2024 г. № 563.

Детали

Согласно документу, кабин исключил нору, разрешающую женщинам, имеющим медицинское или фармацевтическое образование, устраиваться на работу без военного билета.

Теперь все врачи и фармацевты должны встать на воинский учет, если желают работать дальше.

12. Абзац первый пункта 51 исключить. - говорится в постановлении Кабмина.

Ранее эта норма предусматривала, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоявшие на воинском учете, могли трудоустраиваться как невоенно обязанные до конца 2026 года. Теперь такую норму исключили.

Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным - Центр противодействия дезинформации

Вместе с тем Кабмин оставил норму, по которой руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают ТЦК о женщинах, работающих в указанных организациях и получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящих на воинском учете.

Также отмечается, что нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на воинский учет военнообязанных.

Напомним

Председатель ОО "свободные и верные", воин-доброволец Виталий Герсак заявил, что защита женщин-ветеранов должна стать одним из приоритетов ветеранской политики в Украине.

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет