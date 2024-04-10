Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным - Центр противодействия дезинформации

Украинская власть пока не рассматривает вопрос обязательной мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Детали

В ЦПД отмечают, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.

Как пояснили аналитики, сейчас активно распространяется информация, что якобы в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин.

Центр отмечает, что ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизации женщин. Поэтому распространяемая информация - фейковая.

Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизоваться в Силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое - не планируется - заявили в ЦПД.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации призвали украинцев доверять исключительно верифицированным источникам информации.

Напомним

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева заявила, что Украине необходимо отказаться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и ввести политику подготовки женщин к военной службе по израильскому образцу.