Жінкам-медикам та фармацевткам доведеться стати на військовий облік для офіційного працевлаштування
Київ • УНН
Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів, жінкам-лікарям і фармацевтам тепер для офіційного працевлаштування в Україні потрібен військовий квиток.
Відтепер жінкам-медикам та фармацевткам потрібно мати військовий квиток для офіційного працевлаштування. Про це пише УНН з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 563.
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Згідно з документом, кабін виключив нору, що дозволяла жінкам, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, влаштовуватися на роботу без військового квитка.
Тепер усі медикині та фармацевтки повинні стати на військовий облік, якщо бажають працювати далі.
12. Абзац перший пункту 51 виключити.
Раніше ця норма передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Тепер таку норму виключили.
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Разом з тим Кабмін залишив норму, за якою керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють ТЦК про жінок, які працюють у зазначених організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку.
Також зазначається, що непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.
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