Женщина выжила после падения с 4 этажа на крышу аптеки в Ирпене: что известно

На Киевщине женщина выпала с 4-го этажа жилого дома на крышу аптеки. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

"Происшествие произошло в г. Ирпень, на ул. Шевченко. Женщина, 1960 г. р., упала на крышу аптеки, находящейся на первом этаже 9- этажного дома",-говорится в сообщении.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью носилок транспортировали пострадавшую к автомобилю экстренной медицинской помощи.

После этого ее госпитализировали в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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