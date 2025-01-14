Женщина выжила после падения с 4 этажа на крышу аптеки в Ирпене: что известно
Киев • УНН
В Ирпене на улице Шевченко 63-летняя женщина упала с четвертого этажа на крышу аптеки, расположенной на первом этаже. Спасатели транспортировали пострадавшую в больницу.
На Киевщине женщина выпала с 4-го этажа жилого дома на крышу аптеки. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
"Происшествие произошло в г. Ирпень, на ул. Шевченко. Женщина, 1960 г. р., упала на крышу аптеки, находящейся на первом этаже 9- этажного дома",-говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью носилок транспортировали пострадавшую к автомобилю экстренной медицинской помощи.
После этого ее госпитализировали в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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