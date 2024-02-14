В Тернополе женщина выпала из окна многоэтажки

В Тернополе женщина выпала с 10 этажа и упала на припаркованный автомобиль, передает УНН со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, погибшая - тернополянка 1988 года рождения.

По словам мужа, они с семьей вернулись домой. Жена осталась на лестничной клетке, чтобы покурить. Однако она долго не возвращалась и он вышел посмотреть все ли в порядке. Женщины не застал, но он увидел открытое окно. Когда подошел и выглянул, то увидел внизу толпу и тело своей жены. Соседи положительно отзываются о семье, которая воспитывала двух малолетних детей.

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Данный факт следователи внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 115 УКУ с пометкой "несчастный случай". Продолжается расследование.