В Чернигове из окна многоэтажки выпал ребенок

Детали

Инцидент произошел вчера около 20:30 в многоэтажке по улице 1-й Танковой Бригады в Чернигове. Как сообщается, девочка 2018 года рождения выпала из балконного окна третьего этажа.

"Предварительно правоохранители установили, что в тот вечер девочка была дома вместе с дедушкой. Он на несколько минут оставил внучку на балконе одну. В это время девочка залезла на стоящий у окна стул и оперлась на москитную сетку. Крепление сетки сломалось, и ребенок выпал с третьего этажа", - сообщили в полиции.

Девочка госпитализирована с телесными повреждениями.

В настоящее время идет выяснение обстоятельств происшествия.

Напомним

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