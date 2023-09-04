В Чернигове из окна многоэтажки выпал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Чернигове малолетний ребенок выпал из окна, полиция расследует обстоятельства травмирования девочки, сообщили в ГУНП в Черниговской области, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел вчера около 20:30 в многоэтажке по улице 1-й Танковой Бригады в Чернигове. Как сообщается, девочка 2018 года рождения выпала из балконного окна третьего этажа.
"Предварительно правоохранители установили, что в тот вечер девочка была дома вместе с дедушкой. Он на несколько минут оставил внучку на балконе одну. В это время девочка залезла на стоящий у окна стул и оперлась на москитную сетку. Крепление сетки сломалось, и ребенок выпал с третьего этажа", - сообщили в полиции.
Девочка госпитализирована с телесными повреждениями.
В настоящее время идет выяснение обстоятельств происшествия.
Напомним
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