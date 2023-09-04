У Чернігові з вікна багатоповерхівки випала дитина

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Інцидент стався вчора близько 20:30 у багатоповерхівці по вулиці 1-ої Танкової Бригади в Чернігові. Як повідомляється, дівчинка 2018 року народження випала з балконного вікна третього поверху.

"Попередньо правоохоронці встановили, що того вечора дівчинка була вдома разом з дідусем. Він на кілька хвилин залишив онуку на балконі одну. В цей час дівчинка залізла на стілець, який стояв біля вікна, та сперлась на москітну сітку. Кріплення сітки зламалось, і дитина випала з третього поверху", - повідомили у поліції.

Дівчинка госпіталізована з тілесними ушкодженнями.

Наразі триває з’ясування обставин події.

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