У Чернігові з вікна багатоповерхівки випала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Чернігові малолітня дитина випала з вікна, поліція розслідує обставини травмування дівчинки, повідомили в ГУНП у Чернігівській області, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався вчора близько 20:30 у багатоповерхівці по вулиці 1-ої Танкової Бригади в Чернігові. Як повідомляється, дівчинка 2018 року народження випала з балконного вікна третього поверху.
"Попередньо правоохоронці встановили, що того вечора дівчинка була вдома разом з дідусем. Він на кілька хвилин залишив онуку на балконі одну. В цей час дівчинка залізла на стілець, який стояв біля вікна, та сперлась на москітну сітку. Кріплення сітки зламалось, і дитина випала з третього поверху", - повідомили у поліції.
Дівчинка госпіталізована з тілесними ушкодженнями.
Наразі триває з’ясування обставин події.
Нагадаємо
В Одесі з вікна восьмого поверху випала маленька дитина.