В Одесі з вікна восьмого поверху випала маленька дитина

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Про подію, що сталася сьогодні на вулиці Ядова, у правоохоронні органи повідомили медики. Потерпілу ушпиталили до обласної дитячої клінічної лікарні у тяжкому стані.

За попередньою інформацією, дівчинку одного року та одинадцяти місяців разом із чотирирічним братиком мати на деякий час привезла до бабусі. Зі слів літньої жінки, вона ненадовго залишила онуків самих та пішла до магазину.

"За цей час дівчинка імовірно забралася на підвіконня, сперлася на москітну сітку та випала з вікна. Лікарі діагностувати потерпілій закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та інші ушкодження тіла", - вказали у поліції.

Родина раніше не потрапляла у поле зору правоохоронних органів та на обліку соціальних служб не перебувала. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

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