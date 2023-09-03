В Одессе из окна восьмого этажа выпал маленький ребенок

Детали

О происшествии, которое произошло сегодня на улице Ядова, в правоохранительные органы сообщили медики. Пострадавшую госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, девочку одного года и одиннадцати месяцев вместе с четырехлетним братиком мать на некоторое время привезла к бабушке. По словам пожилой женщины, она ненадолго оставила внуков одних и пошла в магазин.

"За это время девочка предположительно забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Врачи диагностировали потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и другие повреждения тела", - указали в полиции.

Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учете социальных служб не состояла. Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.

Напомним

В Киевской области двухлетний мальчик выпал из окна дома.