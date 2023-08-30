На Київщині дворічний хлопчик випав з вікна будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В селі Забір'я Фастівського району Київської області з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик. У дитини діагностували травму голови. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
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Повідомляється, що дитина сперлася на москітну сітку і випала з другого поверху житлового будинку.
Хлопчика терміново шпиталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.
В поліції закликали батьків не залишати дітей без нагляду.
Також нагадали, що москітна сітка не захищає від подібних випадків. Щоб убезпечити дитину, треба встановлювати замки безпеки на вікна.
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