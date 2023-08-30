На Київщині дворічний хлопчик випав з вікна будинку

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Повідомляється, що дитина сперлася на москітну сітку і випала з другого поверху житлового будинку.

Хлопчика терміново шпиталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.

В поліції закликали батьків не залишати дітей без нагляду.

Також нагадали, що москітна сітка не захищає від подібних випадків. Щоб убезпечити дитину, треба встановлювати замки безпеки на вікна.

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