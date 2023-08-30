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На Киевщине двухлетний мальчик выпал из окна дома

На Киевщине двухлетний мальчик выпал из окна дома

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В селе Заборье Фастовского района Киевской области из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик. У ребенка диагностировали травму головы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Детали

Сообщается, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа жилого дома.

Мальчика срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша травму головы.

В полиции призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Также напомнили, что москитная сетка не защищает от подобных случаев. Чтобы обезопасить ребенка, надо устанавливать замки безопасности на окна.

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