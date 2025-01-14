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Жінка вижила після падіння з 4 поверху на дах аптеки в Ірпені: що відомо

Київ • УНН

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В Ірпені на вулиці Шевченка 63-річна жінка впала з четвертого поверху на дах аптеки, розташованої на першому поверсі. Рятувальники транспортували постраждалу до лікарні.

На Київщині жінка випала з 4-го поверху житлового будинку на дах аптеки. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

"Подія сталася у м. Ірпінь, на вул. Шевченка. Жінка, 1960 р. н., впала на дах аптеки, що знаходиться на першому поверсі 9- поверхового будинку",—йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою нош транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Після цього її госпіталізували до місцевої лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

У Тернополі жінка випала з вікна багатоповерхівки14.02.24, 16:11 • 24039 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НПКиївщина
kyivКиїв

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