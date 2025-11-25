Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полиция

В Киеве женщина перегородила доступ к одной из комнат укрытия во время атаки рф в ночь на 25 ноября, потому что вместе с другими поставила там мебель для собственного комфорта, ее привлекли к ответственности, сообщили подробности инцидента в укрытии Подольского района в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

"Правоохранители установили, что доступ в помещение ограничивала 69-летняя местная жительница, которая вместе с другими жильцами самовольно обустроила одну из комнат мебелью для собственного комфорта. В то же время, все остальные помещения укрытия были в свободном доступе для пользования", - рассказали в полиции.

Полицейские, как отмечается, "провели профилактическую беседу с жильцами дома и подчеркнули, что все помещения защитного сооружения должны быть в свободном доступе и не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах".

"Кроме того, пенсионерка, которая нетактично общалась с киевлянкой, привлечена к административной ответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)", - сообщили в полиции.

Напомним

Ранее стало известно, что во время атаки рф имело место ограничение доступа к укрытию в Подольском районе в Киеве.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не впускала жильцов в часть укрытия.

В одном из районов Киева ограничили доступ к укрытию: правоохранители расследуют инцидент