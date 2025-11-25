Жінка перегородила доступ до укриття в Києві, бо сама його облаштувала: її притягнули до відповідальності - поліція
Київ • УНН
Правоохоронці встановили, що доступ до приміщення обмежувала 69-річна місцева жителька, яка самовільно облаштувала одну з кімнат меблями. Пенсіонерку притягнуто до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.
Деталі
"Правоохоронці встановили, що доступ до приміщення обмежувала 69-річна місцева жителька, яка разом з іншими мешканцями самовільно облаштувала одну з кімнат меблями для власного комфорту. Водночас, всі інші приміщення укриття були у вільному доступі для користування", - розповіли у поліції.
Поліцейські, як зазначається, "провели профілактичну бесіду із мешканцями будинку та наголосили, що усі приміщення захисної споруди мають бути у вільному доступі та не можуть бути обмежені за жодних обставин".
"Крім того, пенсіонерку, яка нетактовно спілкувалась із киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)", - повідомили у поліції.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що під час атаки рф мало місце обмеження доступу до укриття у Подільському районі у Києві.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття.
