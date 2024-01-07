Желтый уровень опасности: жителей Киевщины предупреждают о гололедице

Завтра, 8 января на дорогах Киевской области будет наблюдаться гололедица. Укргидрометцентр предупреждает о желтом уровне опасности, пишет УНН.

Детали

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и отметил, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Будет облачно. местами небольшой снег и на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 8-13° мороза.

В то же время в Киеве в течение суток 11-13° мороза.

Зимняя непогода в Европе: низкие температуры и снегопады, ливни и наводнения