Жовтий рівень небезпеки: мешканців Київщини попереджають про ожеледицю

Завтра, 8 січня на дорогах Київської області спостерігатиметься ожеледиця. Укргідрометцентр попереджає про жовтий рівень небезпечності, пише УНН.

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Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та зауважив, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Буде хмарно. місцями невеликий сніг та на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу.

Водночас у Києві протягом доби 11-13° морозу.

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