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Жовтий рівень небезпеки: мешканців Київщини попереджають про ожеледицю

Жовтий рівень небезпеки: мешканців Київщини попереджають про ожеледицю

Київ • УНН

 • 50030 перегляди

У Київській області 8 січня очікується ожеледиця, оголошено жовтий рівень небезпеки. Через сніг та ожеледицю очікуються перебої в русі транспорту.

Завтра, 8 січня на дорогах Київської області спостерігатиметься ожеледиця. Укргідрометцентр попереджає про жовтий рівень небезпечності, пише УНН.

Деталі

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та зауважив, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Буде хмарно. місцями невеликий сніг та на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу.

Водночас у Києві протягом доби 11-13° морозу.

Зимова негода в Європі: низькі температури та снігопади, зливи та повені05.01.24, 14:02 • 21072 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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