Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро

Решение Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро является сигналом "через Атлантику", что Европа берет на себя обязательства. Об этом сказал в вечернем видеообращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Сегодня Европа продемонстрировала именно такое единство, которое нужно. 27 стран вместе. Это четкий сигнал Москве, что Европа выстоит. И что Европу не сломать любыми деструктивными волнами, которые всегда придумывают в Кремле сказал Зеленский.

Но в то же время, отметил Зеленский, это четкий сигнал через Атлантику о том, что Европа берет на себя сильные обязательства по безопасности.

Ждем решения Америки подытожил президент

Украина ожидает получить первый платеж из 50 млрд евро дополнительной поддержки от ЕС уже в марте