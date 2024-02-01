Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро
Президент Зеленский заявил, что решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро является четким сигналом Москве о том, что Европа стоит единым фронтом, но также и о том, что Украина ждет от Америки решений по обязательствам в сфере безопасности.
"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала
Украинский прокурор Андрей Костин отметил необходимость создания Специального международного трибунала для привлечения к ответственности лидеров кремлевского режима за планирование агрессивной войны против Украины.
Оккупанты мобилизирую рабочих Алчевского металлургического завода в условиях нехватки персонала –– "АТЕШ"
Оккупанты насильно мобилизуют рабочих Алчевского металлургического комбината в Луганской области для пополнения истощенных российских войск.
Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины
На следующей неделе Сенат США проголосует за двухпартийный законопроект, который предоставит больше помощи Украине и Израилю, а также усилит безопасность границ.
37% поляков выступили за развертывание ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет
Большинство поляков поддерживают развертывание польской противовоздушной обороны вблизи границы с Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, которые летят в сторону Польши.
Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине
Российские войска разбомбили национальную достопримечательность "Каменская Сечь" в Херсонской области, разрушив историческое казацкое кладбище и могилу.
Зафиксировано 107 взрывов - вражеская армия обстреляла пять громад Сумщины
Российские военные обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 107 взрывов из минометов, артиллерии, беспилотников и гранатометов.
Урсула фон дер Ляйен и президент Байден в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине
Урсула фон дер Ляйен и президент Байден договорились продолжать оказывать широкую поддержку Украине, обсудив во время телефонного разговора ситуацию и пакет европейской финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.
По меньшей мере 27 крымчан погибли в войне против Украины с начала года – Крым.Реалии
По данным правозащитников, с начала 2024 года в Украине на стороне России погибли по меньшей мере 27 крымчан, причем более половины из них были контрактниками или мобилизованными.
Россия не реагирует на запросы от Украины о возвращении тел якобы погибших в Ил-76 пленных
Украина обратилась к России с просьбой вернуть тела военнопленных, которые вероятно погибли в авиакатастрофе Ил-76, но Россия не ответила на запросы.