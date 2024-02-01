Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  139044 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  159301 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  163565 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158037 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро

Президент Зеленский заявил, что решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро является четким сигналом Москве о том, что Европа стоит единым фронтом, но также и о том, что Украина ждет от Америки решений по обязательствам в сфере безопасности.

Война •   •  4811 просмотра
Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро

"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала

Украинский прокурор Андрей Костин отметил необходимость создания Специального международного трибунала для привлечения к ответственности лидеров кремлевского режима за планирование агрессивной войны против Украины.

Война •   •  4369 просмотра
"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала

Оккупанты мобилизирую рабочих Алчевского металлургического завода в условиях нехватки персонала –– "АТЕШ"

Оккупанты насильно мобилизуют рабочих Алчевского металлургического комбината в Луганской области для пополнения истощенных российских войск.

Война •   •  6652 просмотра
Оккупанты мобилизирую рабочих Алчевского металлургического завода в условиях нехватки персонала –– "АТЕШ"

Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины

На следующей неделе Сенат США проголосует за двухпартийный законопроект, который предоставит больше помощи Украине и Израилю, а также усилит безопасность границ.

Война •   •  10633 просмотра
Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины

37% поляков выступили за развертывание ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет

Большинство поляков поддерживают развертывание польской противовоздушной обороны вблизи границы с Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, которые летят в сторону Польши.

Война •   •  9248 просмотра
37% поляков выступили за развертывание ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет

Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине

Российские войска разбомбили национальную достопримечательность "Каменская Сечь" в Херсонской области, разрушив историческое казацкое кладбище и могилу.

Война •   •  10574 просмотра
Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине

Зафиксировано 107 взрывов - вражеская армия обстреляла пять громад Сумщины

Российские военные обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 107 взрывов из минометов, артиллерии, беспилотников и гранатометов.

Война •   •  10793 просмотра
Зафиксировано 107 взрывов - вражеская армия обстреляла пять громад Сумщины

Урсула фон дер Ляйен и президент Байден в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине

Урсула фон дер Ляйен и президент Байден договорились продолжать оказывать широкую поддержку Украине, обсудив во время телефонного разговора ситуацию и пакет европейской финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

Новости Мира •   •  9870 просмотра
Урсула фон дер Ляйен и президент Байден в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине

По меньшей мере 27 крымчан погибли в войне против Украины с начала года – Крым.Реалии

По данным правозащитников, с начала 2024 года в Украине на стороне России погибли по меньшей мере 27 крымчан, причем более половины из них были контрактниками или мобилизованными.

Общество •   •  11454 просмотра
По меньшей мере 27 крымчан погибли в войне против Украины с начала года – Крым.Реалии

Россия не реагирует на запросы от Украины о возвращении тел якобы погибших в Ил-76 пленных

Украина обратилась к России с просьбой вернуть тела военнопленных, которые вероятно погибли в авиакатастрофе Ил-76, но Россия не ответила на запросы.

Война •   •  12190 просмотра
Россия не реагирует на запросы от Украины о возвращении тел якобы погибших в Ил-76 пленных