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Чекаємо рішень Америки: Зеленський про рішення Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро

Чекаємо рішень Америки: Зеленський про рішення Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро

Київ • УНН

 • 27052 перегляди

Президент Зеленський заявив, що рішення ЄС виділити Україні 50 мільярдів євро є чітким сигналом Москві про те, що Європа стоїть єдиним фронтом, але також і про те, що Україна чекає від Америки рішень щодо зобов'язань у сфері безпеки.

Рішення Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро є сигналом "через Атлантику", що Європа бере на себе зобов'язання. Про це сказав у вечірньому відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн разом. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть. І що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди вигадують у Кремлі

сказав Зеленський.

Але в той же час, зазначив Зеленський, це чіткий сигнал через Атлантику про те, що Європа бере на себе сильні безпекові зобов'язання.

Чекаємо на рішення Америки

підсумував президент

Україна очікує отримати перший платіж з 50 млрд євро додаткової підтримки від ЄС вже у березні01.02.24, 14:24 • 25089 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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