Чекаємо рішень Америки: Зеленський про рішення Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро

Рішення Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро є сигналом "через Атлантику", що Європа бере на себе зобов'язання. Про це сказав у вечірньому відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн разом. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть. І що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди вигадують у Кремлі сказав Зеленський.

Але в той же час, зазначив Зеленський, це чіткий сигнал через Атлантику про те, що Європа бере на себе сильні безпекові зобов'язання.

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