Чекаємо рішень Америки: Зеленський про рішення Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що рішення ЄС виділити Україні 50 мільярдів євро є чітким сигналом Москві про те, що Європа стоїть єдиним фронтом, але також і про те, що Україна чекає від Америки рішень щодо зобов'язань у сфері безпеки.
Рішення Євроради щодо виділення Україні 50 млрд євро є сигналом "через Атлантику", що Європа бере на себе зобов'язання. Про це сказав у вечірньому відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Сьогодні Європа продемонструвала саме таку єдність, яка потрібна. 27 країн разом. Це чіткий сигнал Москві, що Європа вистоїть. І що Європу не зламати будь-якими деструктивними хвилями, які завжди вигадують у Кремлі
Але в той же час, зазначив Зеленський, це чіткий сигнал через Атлантику про те, що Європа бере на себе сильні безпекові зобов'язання.
Чекаємо на рішення Америки
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