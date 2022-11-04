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"Зерновым коридором" Украина уже экспортировала 2,9 млн тонн пшеницы

"Зерновым коридором" Украина уже экспортировала 2,9 млн тонн пшеницы

Киев • УНН

 • 280517 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Общий объем поставок пшеницы "зерновым коридором" составляет 2,9 млн. тонн. Об этом УНН сообщили в Минагропроде.

Детали

Всего Украина отправила 129 кораблей, груженых пшеницей. За последние 7 дней пшеницы экспортировано 309 тысяч тонн.

Лидером экспорта остается кукурдза – общий тоннаж составляет 4,2 млн тонн (150 кораблей), а за последнюю неделю – 183 тыс. тонн.

В пресс-службе министерства 3 ноября сообщили, что тоннаж поставок украинской с/х продукции морем пересек рубеж в 10 млн тонн, 430 кораблей уже покинули одесские порты, из которых 279 были загружены кукурузой и пшеницей.

За последние три дня очередь судов в Босфоре с украинским зерном стремительно уменьшается: с 120 кораблей осталось меньше 40. А вот входа в Стамбул уже ожидают примерно 100 кораблей, которые направляются в Украину под загрузку агропродукцией.

В Минагропроде также сообщили УНН, что в течение последней недели было отправлено 40 судов.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный") , которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения". В украинском правительстве указывали, что в октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре. 

Уже 2 ноября Президент Турции Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора". Это произошло после его разговора с путиным 1 ноября. Так, Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со 2 ноября соглашение о "зерновом коридоре" будет продолжаться так же, как и раньше". Восстановление участия в соглашении подтвердили в минобороны рф.

Украинские Национальные Новости

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