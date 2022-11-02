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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 23511 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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У росії заявили про повернення до "зернової угоди"

У росії заявили про повернення до "зернової угоди"

Київ • УНН

 • 223407 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міноборони рф заявило, що російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді".  Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Цитата

"російська федерація відновлює реалізацію угоди – ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Сьогодні, 2 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про відновлення роботи "зернового коридору".

Раніше

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" після "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден в окупованому Криму.

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