29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" після "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден в окупованому Криму.
У росії заявили про повернення до "зернової угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міноборони рф заявило, що російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
Цитата
"російська федерація відновлює реалізацію угоди – ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Сьогодні, 2 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про відновлення роботи "зернового коридору".
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