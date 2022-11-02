В россии заявили о возвращении к "зерновому соглашению"

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"российская федерация возобновляет реализацию соглашения – инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины", – говорится в сообщении.

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Сегодня, 2 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора".