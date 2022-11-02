В россии заявили о возвращении к "зерновому соглашению"

Ранее
29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "теракта" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в оккупированном Крыму.
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Минобороны рф заявило, что российская сторона возобновляет участие в "зерновом соглашении". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Цитата
"российская федерация возобновляет реализацию соглашения – инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины", – говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня, 2 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора".
Ранее
29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "теракта" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в оккупированном Крыму.