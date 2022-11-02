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Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору"

Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору"

Київ • УНН

 • 1014186 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору", пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з середи угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше".

Ердоган заявив у середу, що угода віддаватиме пріоритет поставкам до африканських країн, включаючи Сомалі, Джибуті та Судан, відповідно до занепокоєння росії, що більшість зерна потрапляє в багатші країни.

Як вказує Anadolu, президент Туреччини також заявив, що має намір сьогодні, 2 листопада, переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським на тему "зернового коридору".

Доповнення

росія призупинила свою участь в зерновій угоді минулих вихідних.

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