Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору", пише УНН з посиланням на AP.
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Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з середи угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше".
Ердоган заявив у середу, що угода віддаватиме пріоритет поставкам до африканських країн, включаючи Сомалі, Джибуті та Судан, відповідно до занепокоєння росії, що більшість зерна потрапляє в багатші країни.
Як вказує Anadolu, президент Туреччини також заявив, що має намір сьогодні, 2 листопада, переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським на тему "зернового коридору".
Доповнення
росія призупинила свою участь в зерновій угоді минулих вихідних.