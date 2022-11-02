Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору"

Деталі

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з середи угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше".

Ердоган заявив у середу, що угода віддаватиме пріоритет поставкам до африканських країн, включаючи Сомалі, Джибуті та Судан, відповідно до занепокоєння росії, що більшість зерна потрапляє в багатші країни.

Як вказує Anadolu, президент Туреччини також заявив, що має намір сьогодні, 2 листопада, переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським на тему "зернового коридору".

Доповнення

росія призупинила свою участь в зерновій угоді минулих вихідних.