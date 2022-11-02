Эрдоган сообщил о возобновлении работы "зернового коридора"

Детали

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со среды соглашение о "зерновом коридоре" "будет продолжаться так же, как и раньше".

Эрдоган заявил в среду, что соглашение будет отдавать приоритет поставкам в африканские страны, включая Сомали, Джибути и Судан, в соответствии с беспокойством россии, что большинство зерна попадает в более богатые страны.

Как указывает Anadolu, президент Турции также заявил, что намерен сегодня, 2 ноября, переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским на тему "зернового коридора".

Напомним

россия приостановила свое участие в зерновой сделке в прошлые выходные.