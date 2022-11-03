"Зерновим коридором" відправили вже 10 млн тонн продукції: вийшли ще 7 суден

Цитата

"З 1 серпня 430 суден експортували 10 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи, - вказали у міністерстві. - 3 листопада з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшло 7 суден з 290 тис. тонн української агропродукції до країн Азії та Європи".

Деталі

Серед відправлених сьогодні ESENTEPE з 29 тис. тонн насіння соняшника до Оману та KEY KNIGHT з 67 тис. тонн кукурудзи для Китаю.

Як зазначали раніше, у жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40% якби росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

Доповнення

Президент Туреччини Ердоган 2 листопада заявив про поновлення роботи "зернового коридору". Це сталося після його розмови з путіним 1 листопада. Так, Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з 2 листопада угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше".

Відновлення участі в угоді підтвердили у міноборони рф.

росія призупинила свою участь в зерновій угоді минулих вихідних.