"Зерновим коридором" Україна вже експортувала 2,9 млн тонн пшениці

Деталі

Усього Україна відправила 129 кораблів, навантажених пшеницею. За останні 7 днів пшениці експортовано 309 тис. тонн.

Лідером експорту залишається кукурдза – загальний тоннаж становить 4,2 млн тонн (150 кораблів), а за останній тиждень - 183 тис. тонн.

У пресслужбі міністерства 3 листопада повідомили, що тоннаж поставок української с/г продукції морем перетнув рубіж в 10 млн тонн, 430 кораблів вже покинули одеські порти, з яких 279 були завантажені кукурудзою та пшеницею.

За останні три дні черга суден у Босфорі із українським збіжжям стрімко зменшується: зі 120 кораблів залишилося менше 40. А от на вхід до Стамбула вже очікують приблизно 100 кораблів, які прямують до України під завантаження агропродукцією.

У Мінагропроді також повідомили УНН, що протягом останнього тижня було відправлено 40 суден.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". В українському уряді вказували, що у жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40% якби росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

Уже 2 листопада Президент Туреччини Ердоган заявив про поновлення роботи "зернового коридору". Це сталося після його розмови з путіним 1 листопада. Так, Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з 2 листопада угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше". Відновлення участі в угоді підтвердили у міноборони рф.