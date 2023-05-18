"Зерновая сделка" не предусматривает удовлетворения никаких потребностей россии - посол

Цитата

"В соглашении не предусматривается удовлетворение никаких потребностей россии. Само соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки", - сообщил посол.

Детали

По его словам, россия сейчас "пытается прицепить" вопросы, связанные с аммиакопроводом и снятием санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Боднар добавил, что этот вопрос "пока находится в дискуссии".

"Именно ООН, как известно, подписывала со страной-агрессором соответствующий меморандум о содействии в решении этих вопросов. Поэтому дискуссии по этим требованиям продолжаются, а зерновая инициатива должна функционировать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате, который сейчас мы знаем, который функционирует с 22 июля", - подытожил он.

Дополнение

В июле 2022 года Турция, ООН, россия и Украина сначала подписали соглашение в Стамбуле о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был остановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. С момента его подписания на 120 дней соглашение продлевалось трижды.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что соглашение, срок действия которого истекает 18 мая, продлено на два месяца.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал решение россии согласиться на двухмесячное продление соглашения, которое позволяет экспорт украинского зерна через Черное море как "хорошую новость для всего мира".

Напомним

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что во время переговоров о продлении "зернового соглашения" между Украиной, Турцией и россией при посредничестве ООН российская сторона "манипулировала сроками".