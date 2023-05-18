"Зернова угода" не передбачає задоволення жодних потреб росії - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. "Зернова угода" між Україною, Туреччиною, росією за посередництва ООН, термін дії якої був продовжений ще на 120 днів, "не передбачає задоволення жодних потреб росії". Про це під час брифінгу наголосив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає кореспондент УНН.
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"В угоді не передбачається задоволення жодних потреб росії. Сама угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки", - повідомив посол.
Деталі
За його словами, росія зараз "намагається причепити" питання, пов'язані з аміакопроводом та зняттям санкцій з банків та організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Боднар додав, що це питання "поки що перебуває в дискусії".
"Саме ООН, як відомо, підписувала з країною-агресором відповідний меморандум про сприяння у вирішенні цих питань. Тому дискусії щодо цих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі, який зараз ми знаємо, який функціонує з 22 липня", - підсумував він.
Доповнення
У липні 2022 року Туреччина, ООН, росія та Україна спочатку підписали угоду у Стамбулі про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було зупинено після початку російсько-української війни у лютому 2022 року. З моменту її підписання на 120 днів угоду продовжували тричі.
17 травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що угода, термін дії якої спливає 18 травня, продовжено на два місяці.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав рішення росії погодитися на двомісячне продовження угоди, яка дозволяє експорт українського зерна через Чорне море як "хорошу новину для всього світу".
Нагадаємо
Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що під час переговорів щодо продовження "зернової угоди" між Україною, Туреччиною та росією за посередництва ООН російська сторона "маніпулювала термінами".