"Хороша новина для всього світу": США та ООН відреагували на продовження "зернової угоди"

Угода важлива для глобальної продовольчої безпеки, сказав Гетерреш у середу, і, тому що вона показує, що «навіть у похмурі години завжди є промінь надії та можливість знайти рішення, які принесуть користь усім».

Гутерреш вказав, що хоча є ще невирішені питання, представники України, росії, Туреччини та ООН продовжують їх обговорення.

США також вітали продовження угоди та висловили рішучу підтримку зусиллям ООН та Туреччини для досягнення угоди.

«Ми вітаємо заяву президента Ердогана про продовження Чорноморської зернової ініціативи. Як ми вже говорили раніше, ми рішуче підтримуємо зусилля ООН та Туреччини щодо угоди, яка утримує світові ціни на продовольство та зерно на низькому рівні», — заявив офіційний представник Держдепартаменту Ведант Патель.

«Але, як раніше сказав держсекретар Блінкен, нам не потрібно кожні кілька тижнів нагадувати москві, щоб вона дотрималася своїх обіцянок і припинила використовувати народний голод як зброю у своїй війні проти України. Нам не потрібно нагадувати росії, щоб вона припинила перешкоджаючи перевіркам, щоб дозволити зерну надходити вразливим людям, які його потребують», — зазначив він.

«Світу потрібна Чорноморська зернова ініціатива», — додав Патель.

Раніше

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що угода, термін дії якої спливає 18 травня, продовжено на два місяці.

Туреччина, ООН, росія та Україна спочатку підписали угоду у Стамбулі у липні минулого року про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було зупинено після початку російсько-української війни у лютому 2022 року.

Угоду тричі продовжували з моменту її підписання на 120 днів. Спочатку її продовжили в листопаді 2022 року, а потім у березні.