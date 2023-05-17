"Хорошая новость для всего мира": США и ООН отреагировали на продление "зерновой сделки"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение россии согласиться на двухмесячное продление соглашения, которое позволяет экспорт украинского зерна через Черное море как «хорошую новость для всего мира», передает УНН.
Соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности, сказал Гетерриш в среду, и, потому что оно показывает, что «даже в мрачные часы всегда есть луч надежды и возможность найти решения, которые принесут пользу всем».
Гутерриш указал, что хотя есть еще нерешенные вопросы, представители Украины, россии, Турции и ООН продолжают их обсуждение.
США также приветствовали продление соглашения и выразили решительную поддержку усилиям ООН и Турции для достижения соглашения.
«Мы приветствуем заявление президента Эрдогана о продлении Черноморской зерновой инициативы. Как мы уже говорили ранее, мы решительно поддерживаем усилия ООН и Турции по соглашению, которое удерживает мировые цены на продовольствие и зерно на низком уровне», — заявил официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель.
«Но, как ранее сказал госсекретарь Блинкен, нам не нужно каждые несколько недель напоминать москве, чтобы она сдержала свои обещания и прекратила использовать народный голод как оружие в своей войне против Украины. Нам не нужно напоминать россии, чтобы она прекратила препятствуя проверкам, чтобы позволить зерну поступать уязвимым людям, которые в нем нуждаются», — отметил он.
«Миру нужна Черноморская зерновая инициатива», — добавил Патель.
Ранее
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что соглашение, срок действия которого истекает 18 мая, продлено на два месяца.
Турция, ООН, россия и Украина сначала подписали соглашение в Стамбуле в июле прошлого года о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был остановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.
Соглашение трижды продлевалось с момента его подписания на 120 дней. Сначала его продлили в ноябре 2022 года, а затем в марте.