росія маніпулювала термінами по продовженню "зернової угоди" під час переговорів - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Під час переговорів щодо продовження "зернової угоди" між Україною, Туреччиною та росією за посередництва ООН російська сторона "маніпулювала термінами". Однак, завдяки роботі української делегації та партнерів угоду продовжили на 120 днів, повідомив під час брифінгу посол України в Туреччині Василь Боднар, передає кореспондент УНН.
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"Протягом тривалого часу російська сторона маніпулювала термінами, і пробувала грати на різниці підходів своїх і посередників, і нас стосовно того, скільки має діяти угода. Звичайно, це зайняло певний час, і спровокувало затримки з проходження кораблів. Були дні, коли жоден з кораблів не проходили інспекцій саме через неконструктивну позицію країни-агресора", - заявив Боднар.
Посол додав: "Саме завдяки активній роботі нашої делегації, завдяки діяльності представників ООН від імені Генерального секретаря, а також наших турецьких друзів вдалося домогтися продовження цієї ініціативи так, як вона мала бути, до липня".
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Дипломат також висловив сподівання, що угода допоможе розблокувати затори, які зараз утворилися в Мармуровому морі по інспекції на вхід до Чорного моря і на вихід з українських портів. Очікується, що вона також створить умови для виведення кораблів, які з початку війни перебувають в портах Миколаєва на міжнародні ринки та передачу їх власниками, додав він.
"Тривалий час, з початку війни, вони (кораблі, - ред.) не виходили з українських портів. Там є складнощі, але сподіваємося, що вони також будуть вирішені саме завдяки домовленостям в чотиристоронньому форматі, і це буде функціонувати саме на користь України насамперед", - зауважив Боднар.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 17 травня оголосив, що угода, термін дії якої спливає 18 травня, продовжено на два місяці.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав рішення росії погодитися на двомісячне продовження угоди, яка дозволяє експорт українського зерна через Чорне море як "хорошу новину для всього світу".
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