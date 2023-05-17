Зернову угоду продовжили ще на два місяці: як тривали перемовини і чому через саботаж рф зерновий коридор опинився під загрозою?

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Дія зернової угоди продовжена до 18 липня. Першим про уе повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Згодом інформацію підтвердив голова Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також продовження зернової угоди саме на два місяці рідтвердили і в мзс рф.

Останній раз дія зернової угоди була подовжена у березні 2023 року на 60 днів. Переговори щодо її продовження розпочалися у Туреччині 10 травня, однак завершилися безрезультатно.



Тим часом українська сторона звинувачувала представників рф у тому, що що вони блокують роботу зернового коридору через саботаж інспекції суден, що заходять, або виходять з українських портів.

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Вранці, 17 травня, заявлялося, що останнє судно залишає порт України на тлі невизначеності щодо зернової угоди після 18 травня.



Згодом у ЗМІ з посиланням на турецьких чиновників з’явилися оптимістичні повідомлення, що дію угоди таки буде продовжено.

Українська сторона реагувала досить стримано. Зокрема, як зазначила в ексклюзивному коментарі УНН посол з особливих доручень МЗС, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева, навіть якби рф і не погодилася на продовження зернової угоди, то вона б діяла і без її участі.

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«Згідно з російською позицією, вона (угода - ред.) закінчується завтра (18 травня – ред.), хоча насправді ми знаємо, що угода може продовжуватися на 120 днів. Якщо говорити про українську позицію, то вона не змінилася. У березні угоду за нашою позицією ми продовжили на 120 днів. Але так, росія весь час своїми намаганнями саботувати і шантажувати заявляє, що угода триває тільки до завтра, до 18 травня. Відповідно весь цей час, якщо подивитися на динаміку, то поступово уповільнювалася робота зернового коридору, тобто за останні пару тижнів менше кораблів проходили інспекцію на вхід до українських портів», - зазначила Трофімцева.

При цьому, уточнила, що у разі виходу росії з угоди, Україна б вела перемовини з Туреччиною та ООН.

Додамо

Ердоган заявив, що однією з умов продовження зернової угоди стало те, що рф не буде перешкоджати виходу турецьких суден з портів Миколаєва та Ольвії.