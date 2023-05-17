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Зерновое соглашение продлили еще на два месяца: как шли переговоры и почему из-за саботажа рф зерновой коридор оказался под угрозой?

Киев • УНН

 • 956664 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Зерновое соглашение продлили еще на два месяца. Об этом первым сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. Украина подтвердила, пишет УНН.

Детали

Действие зернового соглашения продлено до 18 июля. Первым об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. Впоследствии информацию подтвердил глава Минразвития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Также продление зерновой сделки именно на два месяца подтвердили и в мид рф.

Последний раз действие зернового соглашения было продлено в марте 2023 года на 60 дней. Переговоры о его продлении начались в Турции 10 мая, однако завершились безрезультатно.

Между тем украинская сторона обвиняла представителей рф в том, что они блокируют работу зернового коридора из-за саботажа инспекции судов, заходящих или выходящих из украинских портов.

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Утром, 17 мая, заявлялось, что последнее судно покидает порт Украины на фоне неопределенности по зерновой сделке после 18 мая.

Впоследствии в СМИ со ссылкой на турецких чиновников появились оптимистичные сообщения, что действие соглашения таки будет продлено.

Украинская сторона реагировала достаточно сдержанно. В частности, как отметила в эксклюзивном комментарии УНН посол по особым поручениям МИД, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева, даже если бы рф и не согласилась на продолжение зернового соглашения, то оно бы действовало и без ее участия.

Цитата

«Согласно российской позиции, оно (соглашение - ред.) заканчивается завтра (18 мая – ред.), хотя на самом деле мы знаем, что соглашение может продлеваться на 120 дней. Если говорить об украинской позиции, то она не изменилась. В марте соглашение по нашей позиции мы продлили на 120 дней. Но да, россия все время своими попытками саботировать и шантажировать заявляет, что соглашение длится только до завтра, до 18 мая. Соответственно все это время, если посмотреть на динамику, то постепенно замедлялась работа зернового коридора, то есть за последние пару недель меньше кораблей проходили инспекцию на вход в украинские порты», - отметила Трофимцева.

При этом, уточнила, что в случае выхода россии из соглашения, Украина бы вела переговоры с Турцией и ООН.

Добавим

Эрдоган заявил, что одним из условий продления зерновой сделки стало то, что рф не будет препятствовать выходу турецких судов из портов Николаева и Ольвии.

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