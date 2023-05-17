У Туреччині заявляють, що зернова угода буде продовжена
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. За словами турецьких чиновників, угода, яка дозволяє Україні експортувати зерно із ключових портів через Чорне море, буде продовжена, а росія "поки що погодилася залишитися в угоді", інформує Bloomberg, пише УНН.
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Оголошення очікується в середу, сказали чиновники.
Заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков, як вказано, поки що не підтвердив угоду, зазначивши в СМС, що поки рано коментувати.
Раніше речник кремля дмитро пєсков заявив, що оголошувати поки нічого, і що росія оголосить про своє рішення в належний час, повідомляють росЗМІ.
Доповнення
Угода, укладена за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй, збереже відкритим великий торговий шлях на тлі війни росії в Україні та збільшить світові постачання продовольства. москва погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть усунені "перешкоди" для поставок її власного врожаю та добрив.